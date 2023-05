«Le VLAN cultive l’art de l’inattendu»

Pour l’occasion, nous sommes partis à la recherche du lecteur numéro 1 du VLAN ! Après avoir épluché vos nombreuses candidatures, notre choix s’est arrêté sur Mister Lilo, un Hervien de 52 ans qui lit le VLAN depuis presque 40 ans… I l y a quelques semaines, nous lancions notre chasse au lecteur numéro 1 du VLAN. Des dizaines de mails plus tard, nous tombions sur le témoignage plein de sincérité et d’humilité de Lillo-Calogero Greco plus connu sous le nom de Mister Lilo. L’Hervien de 52 ans nous a émus et même s’il voulait rester en retrait dans un premier temps, il a finalement accepté de nous livrer son témoignage.

Ce lecteur fidèle du VLAN La Quinzaine n’a pas raté une de nos éditions depuis presque 40 ans. « J’ai commencé à lire la Meuse quand j’avais 16 ans avant de découvrir La Quinzaine (NDLR : Verviers, Dison, Spa, Theux…) que je n’ai plus jamais quittée » indique Mister Lilo. « À l’époque, internet n’existait pas et j’avais toujours hâte de découvrir les informations locales et les petites annonces ».

« Le VLAN fait grandir les gens » Curieux depuis toujours, il estime d’ailleurs que le meilleur moyen de s’enrichir humain, c’est de s’intéresser. « Le VLAN est très accessible, bien écrit et plaisant à lire. Une véritable source de connaissance et je le dis sincèrement. Vous êtes d’ailleurs les derniers à pratiquer l’art de l’inattendu » explique-t-il avant d’ajouter : « De nos jours, on a accès à tout et du coup, les gens ne s’enrichissent plus car ils choisissent uniquement ce qui les intéresse. Quand j’ouvre le VLAN par contre, je ne sais pas ce que je vais y découvrir. Le VLAN fait grandir les gens avec des infos utiles, convenables et qui ne laissent pas place au sensationnalisme ».

Chaque jeudi depuis presque 40 ans, Mister Lilo a donc le même rituel : il dîne avant de se jeter sur son VLAN et de parcourir ses rubriques préférées. « J’aime beaucoup la façon dont vous mettez en avant les commerces de la région mais aussi tous les événements culturels dont vous parlez. Il y a en effet de nombreuses activités que je découvre dans vos pages et que je ne trouve pas sur internet. Ceci sans oublier vos articles sur le monde professionnel ou encore ceux dédiés à la médecine ».