«Je fête mes 30 ans cette année et cela fait autant d’années que je travaille avec le VLAN»

J’ai ouvert mon magasin en avril 1993 et je fête donc mes 30 ans cette année ! Je peux affirmer avec certitude que cela fait 30 ans que je travaille avec votre journal.

Lors de mon ouverture à l’époque, j’ai pris contact avec le Cayoteu dont les bureaux se situaient à Soignies. Il fallait que je fasse connaître mon magasin. Les réseaux sociaux n’existaient pas et les journaux étaient vraiment le meilleur moyen de communication pour attirer des clients.

Comment le VLAN vous aide à booster votre communication ?

La presse régionale gratuite a toujours une place importante auprès de la population. Dès lors, je profite du journal pour mettre en évidence les promotions, la notoriété des marques de lunettes que je propose ainsi que mes services.

Êtes-vous satisfait de la relation que vous entretenez avec nos équipes ?

Pour moi, le terme équipe ne se résume qu’au commercial qui est le lien entre la société et moi-même. J’ai ainsi connu plusieurs commerciaux : Andrée Vandamme, Aurélie Henry et maintenant, Tony Albrecht. Trois styles différents mais de belles personnes qui reflètent bien l’image du VLAN.

Pourquoi nous faire confiance depuis tant d’années ?

Je fais confiance au VLAN pour leur professionnalisme et leur distribution postale qui est un fameux atout ! Le VLAN est proche des familles et il est agréable de le lire grâce à ses nombreuses informations locales et culturelles de la région.

Que proposez-vous dans votre commerce ?

Principalement des lunettes de vue, des verres optiques et solaires mais aussi des loupes, cordons, piles auditives, jumelles et bien plus encore !

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Un jour, un client a réalisé un poème sur mon magasin et ma personnalité. C’était un grand moment d’émotion !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Maintenir mon activité comme je l’ai toujours fait : dans la joie et la bonne humeur !

Le mot de la fin est pour vous !

Nous vivons des moments difficiles donc n’oubliez pas d’acheter local et surtout, de comparer la qualité de vos verres ainsi que le service après-vente.

Benoît Dekeyzer