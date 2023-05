Talya, 8 ans, dévorée par un Amstaff à Strépy: la mère à nouveau jugée devant la cour d’appel, ce mardi

Le 12 septembre 2022, la maman était jugée coupable. Assistée de Me David Gelay, elle avait bénéficié de la suspension du prononcé, assorti pendant 5 ans de conditions probatoires. Notamment, elle se voyait déchue pour 5 ans du droit de posséder un animal domestique.

Le drame avait défrayé la chronique. La nuit du 11 au 12 juillet 2021, Talya, une petite fille de 8 ans, est décédée victime des morsures d’au moins un des Amstaff de sa mère. Un des chiens, le plus agressif qui mordait l’embout du canon du riot gun du policier intervenant sur place, avait été abattu immédiatement. Suspecté d’avoir aussi agressé la petite, Iron, l’autre chien alors âgé de huit mois, avait été saisi par la justice et confié à la SPA de La Louvière, tandis que la mère de l’enfant était inculpée d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précautions.

Le parquet a fait appel, estimant que pour un homicide involontaire, la peine infligée à la mère était trop clémente. Côté parquet général, Catherine Badot estime qu’un sursis, même assorti de conditions probatoires, constituerait une peine plus juste.

Euthanasie ou adoption ? Le débat fait rage. À l’audience en juin 2022, la mère de la petite défunte nous confiait préconiser l’euthanasie du chien. Par la voix de Me Gelay, sa position n’a pas changé. Elle qui avait retrouvé Iron, le poitrail et la gueule en sang, avec un cheveu de sa fille entre deux dents, est d’avis qu’il doit être euthanasié. « C’est en mémoire de sa fille et parce qu’elle ne veut pas que le chien s’en prenne à d’autres enfants qu’elle refuse qu’il soit remis à l’adoption. »

Me Gelay s’interrogeait en janvier dernier : « La justice décidera du sort du chien. Ma cliente ne peut juste pas imaginer qu’Iron soit de nouveau en présence d’enfants. »