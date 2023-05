Un gros poisson à la sauce VLAN

Une délégation provinciale avait effectué un voyage économique au USA et avait été reçue par le Président Obama…

Une photo couleur représentant la maison blanche venait agrémenter l’article. Dans une fenêtre, au-dessus de la photo, on pouvait voir la couverture de « Florilège de liégeoiseries », le livre que j’avais fait éditer chez Noir Dessin, quelques mois auparavant…

Dans les lignes qui suivaient, j’annonçais fièrement que j’avais eu la grande chance d’accompagner la délégation provinciale et que j’avais eu l’insigne honneur de présenter et d’offrir le bouquin en question, au Président Obama lui-même… Je précisais que celui-ci avait été particulièrement intéressé par l’origine wallonne des termes qui font l’originalité de notre parler spontané (ce que j’appelle « les liégeoiseries »). Il m’avait aussi demandé si son prénom, en l’occurrence « Barack », avait un quelconque lien étymologique avec les mots de chez nous « barake » et « barakî »…

Dès la parution du VLAN, nombre de lecteurs et d’amis se sont étonnés de ma discrétion, par rapport à ce voyage. Ils m’ont interrogé au sujet de la rencontre exceptionnelle et de l’intérêt que portait le Président à la langue wallonne… Les uns et les autres ont été totalement déconcertés, lorsque je leur ai fait remarquer que l’édition du VLAN dont question était celle du 1er avril !