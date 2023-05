Le billet d’humeur d’Emma : Happy Birthday Vlanounet!

Sincèrement, je ne suis pas partisane du fait de fêter les anniversaires, et encore moins, le jour J. Je trouve qu’on devrait pouvoir souhaiter bon anniversaire quand on veut. C’est pour ça que ça foire toujours les anniversaires surprises, c’est parce qu’en général ça tombe… le jour de ton anniversaire, alors que si, tu voulais vraiment créer la surprise, tu ferais ça 6 mois plus tard. Bon, ça foire aussi souvent parce que t’as toujours dans le tas deux connards. Celui qui vient t’en parler en faisant genre « Oups désolé, quel con, fais comme si j’avais rien dit hein ! » et celui qui n’a pas été foutu de planquer sa voiture, et qui te fait croire qu’il n’y a pas pensé alors qu’en fait c’est juste qu’il n’avait pas envie de marcher 100m de plus. Puis lorsque tu fêtes ton anniversaire, c’est comme pour un mariage ou un enterrement, il y’a toujours un tas de gens qui sont là à la fête, alors qu’ils ne te calculent même pas les 364 autres jours. Preuve en est, la fameuse question « Qu’est-ce qui pourrait te faire plaisir pour ton anniversaire… »… Alors que si tu me connaissais, tu saurais un minimum ce qui me ferait plaisir, je ne suis pas difficile. « Ce qui pourrait me faire plaisir ? Ne te casse pas la tête, un truc simple. Un mec beau, drôle, gentil, intelligent, bosseur, bon au lit, qui s’assume, qui ne te trompe pas et qui ne ment pas ? Mais bon, ne vous en faites pas, je vais aussi mettre une urne. Par contre, faites-y attention, c’est celle de ma grand-mère, on y tient beaucoup, elle est vraiment très moche mais elle a coûté cher, l’urne aussi d’ailleurs ».

La raison pour laquelle j’aime de moins en moins les anniversaires, c’est parce qu’on est obligé de mettre un chiffre pour valoriser ton vieillissement. Et moi, cette année, j’ai eu 40 ans. Et comme tout le monde le sait, les chiffres, plus c’est gros, plus ça a du mal à passer, que ce soit en termes d’argent, de poids, d’âge ou de pénis. On devrait faire comme pour les noces, quelque chose de plus poétique, comme associer ton âge à un objet ou une odeur. Tu aurais ainsi l’âge du lait maternel, l’âge du talc, de l’alcool, des mycoses, du Dettol, de la pénicilline ou encore de la naphtaline.

Vlan, c’est 50 ans de joies, de peines, de rires, de souvenirs, d’informations… On a tous des rubriques préférées. Celles qu’on lit en premier. Il y en a pour qui ce seront plutôt les petites annonces, car ils cherchent une voiture, du travail, une maison, une femme. D’ailleurs, vous avez déjà lu les annonces matrimoniales ? C’est vendeur quand même ! « Elle te vide les C ? en 2 minutes (1,50€ /min) » En deux minutes et pour 3 euros ? Mais n’importe quel mec serait preneur, d’habitude la seule chose qu’une femme fait avec ses couilles en si peu de temps, c’est les lui casser.

Moi, ma rubrique préférée, celle sur laquelle je fonce direct, c’est l’horoscope ! Et quand je vois qu’il n’y est pas, ma semaine est fichue ! Parce que même si je sais que c’est aussi bidon qu’un match de Charleroi au meilleur de sa forme, j’ai besoin de savoir ce que me réservent les astres. Et surtout, ce que réservent les astres à mes exs. Oui parce que soyons francs, c’est toujours jouissif de savoir que Vénus est dans ton signe et que tu vas certainement très vite faire « la rencontre tant attendue » et de lire pour ton ex « Sur le plan sentimental, Venus mal aspectée vous met des bâtons dans les roues, mettez ce temps à profit pour vous concentrer un peu sur vous ». Moi, lire ça, ça me met de bonne humeur ! Et j’aurai tellement envie qu’il le lise lui aussi ! Que Vénus, c’était moi, c’était moi l’amour de sa vie, qu’il n’aurait jamais dû me jeter pour se concentrer un peu plus sur lui, parce que ça il le faisait déjà très bien.

Puis il y a aussi une rubrique que j’affectionne particulièrement, c’est le billet d’Emma. Parce que comme vous tous, je pense, j’ai besoin de lire des choses positives et dites sur le ton de l’humour. J’ai besoin de rire, ou tout du moins de sourire. Et j’espère que parfois, je vous fais au moins sourire, parce que faire rire quelqu’un, c’est comme lire le mauvais horoscope de son ex, ça provoque un sentiment de bien-être et on ressent une certaine affection. Donc, pourquoi aller chercher dans les annonces matrimoniales, le risque de se faire briser et vider les couilles mais aussi le cœur dans une relation profonde et sincère alors qu’il me suffit tout simplement d’écrire ce que je ressens et de me gaver de l’affection que vous me renvoyez à chaque message positif ? Mais bon, au cas où vous n’oseriez pas demander, mon anniversaire, c’est le 5 février, donc si vous souhaitez me faire une surprise, je ne suis pas opposée à le fêter quand vous le souhaitez et pour le cadeau, je vous ai décrit tous les détails plus haut !