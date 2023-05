Mobilité à Bruxelles: le MR veut l’interdiction du vélo et des trottinettes sur les piétonniers fort fréquentés

Le Mouvement Réformateur (opposition à Bruxelles) a annoncé mardi le dépôt d’une proposition législative visant à interdire l’utilisation du vélo et des trottinettes électriques sur les piétonniers à forte fréquentation de la capitale.

Les auteurs de la proposition mise sur la table du parlement bruxellois, la présidente de la commission Mobilité du parlement bruxellois Anne-charlotte d’Ursel et le chef de file du groupe MR à la Ville de Bruxelles et député, David Weytsman, justifient l’option de l’interdiction par «l’explosion de l’insécurité routière ces dernières années et une volonté de garantir la sécurité et le confort des PMR qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour se promener sur le piétonnier du centre ou la chaussée d’Ixelles.