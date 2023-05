«Nous n’avons rien volé à personne»: les Amis Joggeurs de Saint-Ghislain, aux manettes de l’Happy New Year Trophy «nouvelle version», s’expliquent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, nous vous annoncions que les communes de Frameries et Colfontaine ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec le club du Spiridon Borinage (dit le Spibo) pour l’organisation du jogging de l’Happy New Year Trophy. Elles expliquent que « le club est démobilisé et que la course périclitait depuis plusieurs années. »

Les deux entités ont décidé de confier l’organisation de la course à pied aux Amis Joggeurs, club qui organise l’AmiJogg’Run à Sirault. L’annonce a surpris dans le monde du jogging et a provoqué de vives réactions. Les Amis Joggeurs s’expliquent.