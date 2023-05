Audit au sein des ASBL provinciales: les résultats viennent de tomber

Suite à l’émission, pour y voir plus clair, le ministre wallon des Pouvoirs publics, Christophe Collignon, avait demandé un audit des différents services hennuyers. Les résultats viennent de tomber.

L’audit s’est penché sur la situation comptable et le cadastre des différentes ASBL.

Seize mois plus tard

« Le dossier des ASBL provinciales et de leur prétendu « dysfonctionnement » avait fait grand bruit au lendemain de la diffusion du reportage (…) Seize mois plus tard, le collège provincial du Hainaut vient d’être informé du résultat de cette enquête. Il est limpide : ‘après analyse de votre dossier, écrit le ministre, aucun élément ne me permet de conclure à une illégalité. La province de Hainaut respecte bien les dispositions en matière d’octroi des subventions’ ».

La province de Hainaut avait rapidement répondu aux sollicitations des auditeurs de la Wallonie. « Dès la fin mars 2022, ceux-ci disposaient de volumineux dossiers consacrés à la gestion des ASBL et singulièrement aux relations entre la province de Hainaut et les ASBL Teralis et Vestric (pour rappel, cette dernière n’est pas provinciale). »

Pour bilan, le ministre précise qu’il n’a « aucun acte à appeler sur base de l’instruction réalisée, d’aucune forme que ce soit, et que selon les éléments dont on dispose (…) il n’a pas été trouvé d’actes susceptibles de constituer une illégalité ».

Absence de rapport

Le seul grief repris dans la missive ministérielle concerne l’absence de rapport annuel des conseillers provinciaux siégeant dans les ASBL, précise encore la province de Hainaut. « Une obligation désormais respectée. Le conseil provincial a en effet validé ces rapports en sa séance du 20 décembre 2022 et le fera chaque année comme cela incombe à l’ensemble des pouvoirs locaux. »