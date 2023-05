Le chanteur Seal revient au Cirque Royal de Bruxelles en septembre: il ne s’y est plus produit depuis 2016

Avec plus de 30 millions d’albums vendus dans le monde et plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming, Seal a marqué à jamais la pop, la R&B, la soul et la dance music.

Alors que ses concerts américains se jouent actuellement à guichets fermés, Seal annonce une tournée européenne à l’automne pour célébrer ses 30 ans de carrière. À cette occasion, le chanteur s’est adjoint les services de Trevor Horn, producteur de légende et collaborateur de confiance, qui assumera la rôle de directeur musical.