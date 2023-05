La Fondation Roi Baudouin exposera des chefs-d’œuvre Art Nouveau au musée BELvue à Bruxelles

Au-delà des célèbres chefs-d’œuvre de l’Art nouveau, les visiteurs auront la possibilité de découvrir quelque 40 œuvres emblématiques et objets usuels typiques de ce style. Des récits du romancier et historien Marc Meganck lèveront également le voile sur ces objets mêlant créativité et artisanat, plongeant les férus d’histoire de l’art et autres curieux au cœur de l’histoire de l’Art nouveau.