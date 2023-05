Des bus depuis les Pays-Bas, la Suisse et même l’Angleterre pour aller au festival de Dour!

« Tous les chemins mènent au Dour Festival, mais un bon choix de transport vous y conduira un peu plus vite », lancent les organisateurs. Le festival de Dour propose cette année divers moyens de transport pour arriver sain et sauf au festival. On peut bien sûr y aller en voiture ou en train mais pour ceux qui viennent d’encore plus loin, le festival propose carrément des cars !

« Si vous nous rejoignez depuis l’étranger, nous proposons un grand nombre de bus qui vous mèneront en toute sécurité au festival et vous en ramèneront. Si vous venez de France, du Luxembourg ou de Suisse, la compagnie de bus Ontours propose des bus depuis de nombreuses grandes villes jusqu’à l’entrée du festival, en toute simplicité. Pour ceux et celles qui nous rejoignent depuis les Pays-Bas ou depuis ailleurs en Belgique, nous proposons également des liaisons directes », détaille le festival.