«Génération K-Pop»: l’enfer derrière la vague sud-coréenne

Des stades pleins à craquer, des shows colorés qui en jettent, des fans en délire. Depuis plusieurs années, la K-Pop pulvérise les records de vente. Le boys band BTS, représentant le plus connu de cette véritable déferlante, a été en 2022 le premier groupe asiatique à remporter les American Music Awards. Il a aussi détrôné les Beatles pour le nombre d’albums classés numéro1 et rapporte 5 milliards de dollars par an à la Corée du Sud. En 2020, leur concert en ligne a été suivi par 750 millions de fans. Et derrière eux, il y a encore une ribambelle d’autres groupes qui font vibrer des centaines de millions de jeunes : Blackpink (le phénomène K-Pop féminin), Twice, Stray Kids, NCT, et on en passe.

Ces jeunes sont aux années 2020 ce que les boys bands et les girls bands anglo-saxons comme les Take That, Backstreet Boys ou Spice Girls ont été aux années 90. Sauf que, désormais, ce n’est plus la culture anglaise ou américaine qui impose son modèle au monde, c’est le modèle sud-coréen qui s’exporte aux quatre coins de la planète. C’est ce qu’on appelle la hallyu, la vague coréenne en français. Une vague qui ne se limite d’ailleurs pas à la musique. Il y a aussi les séries (« Squid Game », « All of us are dead »…) ou le cinéma (l’excellent « Parasite », Palme d’or à Cannes). Mais la K-Pop demeure le mouvement le plus influent, et de très loin, entraînant de véritables scènes d’hystérie partout où elle passe.