Le restaurant bruxellois Entropy reçoit l’award de durabilité de Gault&Millau

La 6e édition du concours « Culinary Innovators » de Gault&Millau s'est déroulée début mai à la Fondation Verbeke à Kemzeke. Plus de 100 entreprises, personnes et organisations innovantes ont été sélectionnées pour recevoir un prix. Huit lauréats ont été choisis parmi les candidats dans sept catégories.

Et le restaurant bruxellois Entropy a reçu l’award de durabilité. « Entropy est à la fois un restaurant social et un projet qui se distingue par son approche holistique, incluant le social et le circulaire. Une cuisine de terroir sans gaspillage alimentaire, une utilisation optimale des ressources disponibles, le partage et le don à ceux qui en ont besoin: tel est le modus operandi de l'équipe », précise le concours pour justifier l’award.