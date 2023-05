Il était une fois «Li Chwès Arnauje»

N ous sommes en 1992, pendant les Fêtes de Wallonie de Namur. Dans un stand de la section locale de Présence & Action Culturelles, un géant à la voix de stentor harangue la foule en distribuant gratuitement une publication rédigée en wallon namurois. « Li Chwès », périodique rédigé en wallon était né. « Li Chwès » est le diminutif du prénom François « Francwèt » en wallon et donnera « Tchantchès » en wallon liégeois. Pour servir la langue et la culture wallonnes, Charles Massaux sera, tour à tour et simultanément, journaliste, quatre fois roi des menteurs, animateur radio, acteur et auteur de théâtre et… chroniqueur pour le groupe Vlan.

Autour de lui, une équipe s’est constituée et structurée en ASBL. Si Charles Massaux en était le moteur, l’amitié en était le carburant. Un carburant dont le prix fut constant pendant les 24 ans d’existence et qui ne connut jamais de période de pénurie.