Vezin: la Grande Boucle de passage

Le passage du Tour de France dans la région est toujours un événement incontournable que l’on soit amateur de la « petite reine » ou non. Le Tour, c’est une grande fête à l’image de la caravane publicitaire, très haute en couleur, où les différents sponsors rivalisent d’originalité pour le plus grand plaisir du public et en particulier les enfants.

La deuxième étape de cette Grande Boucle 2012 reliait Visé à Tournai et empruntait la route Bierwart-Namur pour se lancer à l’assaut de la citadelle. Les coureurs parcouraient donc environ 300 mètres en territoire Andennais à hauteur de Ville-en-Warêt.