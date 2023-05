André Vivier, un Andennais au sommet… des profondeurs

A 10 ans, il aide son père à exploiter une mine artisanale tout près de leur domicile de la rue Sous-Stud. C’est là qu’il apprend à étançonner les galeries Nous sommes en 1944, Julien Vivier, mineur, a refusé de travailler pour les Allemands. Après s’être caché un certain temps, il extrait, avec l’aide de son fils et d’autres réfractaires, un charbon de qualité pour le plus grand bonheur des Andennais. Tout cela au nez et à la barbe des occupants.

Durant des décennies, André Vivier n’a pas arrêté de bourlinguer pour explorer des gouffres et des grottes, découvrant de nouvelles salles, s’introduisant dans de dangereux siphons sans matériel de plongée, battant des records de profondeur… L’Andennais est assurément un des plus grands spéléologues du monde. En décembre 2014, à 80 ans, il explore encore la grotte de Rosée !

André s’est également intéressé à l’escalade et aux volcans. Avec son ami, Daniel Moyano, il réalise de difficiles ascensions en Italie et au Népal et étudie les volcans italiens Etna et Stromboli.

Inventeur de la Grotte du Père Noël

L’inventeur d’une grotte est la personne qui, la première, met le pied dans une nouvelle cavité. Découverte en décembre 1964 à Han-sur-Lesse, la Grotte du Père Noël est une merveille qui s’étend sur 2 kilomètres. Jusqu’à présent, elle n’était accessible qu’aux scientifiques et aux spéléologues. En 2016, elle sera ouverte à un public assez sportif, car l’accès n’est pas aisé, et encadré par des spéléologues confirmés.

A l’occasion du 50ème anniversaire de la découverte de la Grotte du Père Noël, les amis d’André Vivier veulent mettre les pendules à l’heure et laver une injustice.

Jean-Pierre Chavepeyer, Daniel Moyano et Robert Delbrouck l’affirment haut et fort, André Vivier est l’inventeur de la Grotte du Père Noël. Il y a pénétré en premier, suivi par Christian Léonard qui n’est malheureusement plus de ce monde pour témoigner. Le lendemain, une autre personne s’est attribué cet honneur, profitant de la modestie et de la naïveté d’André Vivier.