Ecolo Molenbeek dépose une motion au prochain conseil communal pour installer au passage piéton arc-en-ciel

Alors que le mois de mai est celui de la visibilisation des droits LGBTQIA+, les derniers événements homophobes constatés à Genk, Seraing, Neupré ou encore à Woluwe-Saint-Pierre démontrent la nécessiter d’assurer un espace public inclusif, accessible à toutes et tous sans distinction de l’orientation sexuelle ou du genre.

Ecolo demande que la commune de Molenbeek soit alliée à la cause des droits LGBTQIA+ et exécute son plan diversité. Alors que la journée du 17 mai marque la lutte contre l’homophobie, Ecolo Molenbeek demande la mise en peinture symbolique d’au moins un passage piéton aux couleurs de l’arc-en-ciel. La motion déposée par le groupe Ecolo sera discutée et votée au prochain conseil communal du mai.