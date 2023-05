Réforme des collectes: Saint-Josse réclame des collectes de rattrapage pendant un mois

« Il faut prévoir des collectes de rattrapage pendant un mois ! Il faut accompagner les habitants, les commerçants et les communes, au moins le temps d’intégrer les nouveaux rythmes ! Le message n’est pas passé, 90 pourcent des poubelles n’ont pas été collectées ! », réclame la commune de Saint-Josse par voie de communiqué de presse.

Saint-Josse fait le même constat que d’autres communes : « C’est une catastrophe ». Depuis le lundi 15 mai, la réforme des collectes est appliquée à Bruxelles. Et sans surprise, des sacs poubelles n’ont pas été collectés car les personnes les ont sortis au mauvais moment.

« Nous demandons un accompagnement sérieux et durable de la part de l’Agence Bruxelles-Propreté ! On ne pense pas une réforme sans penser à l’opérationnel, aux habitants, aux commerçants et aux conséquences sur la propreté publique ! », termine la commune.