La VUB lance une procédure interne contre un professeur pour comportements abusifs

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a lancé une procédure interne contre un professeur de médecine après avoir été alertée de comportements abusifs, a-t-elle confirmé mercredi. Les plaintes proviennent de doctorants, chercheurs et assistants en contact avec le sociologue de la santé.

Le contenu des signalements n’a quant à lui pas été communiqué. «C’est pour ne pas porter préjudice aux résultats de la procédure», explique Nathalie Vlaemynck, porte-parole de la VUB. «C’est aussi dans l’intérêt d’un traitement correct et serein des plaintes». Les plaintes à l’encontre du professeur datent, pour certaines, de 2020. Plusieurs courriers et rapports avaient été envoyées aux autorités de l’université, et une première enquête avait été lancée, sans succès.