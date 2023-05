Dangereuse course-poursuite à Schaerbeek: le passager du véhicule était recherché pour un homicide involontaire en Allemagne

Dangereuse course-poursuite à Schaerbeek: la police ouvre le feu sur une voiture, les jours du conducteur sont en danger! Voici ce qu’il s’est réellement passé ce mardi matin, aux alentours de 11 h 30…

Les lieux bouclés par la police: un important périmètre d’exclusion judiciaire mis en place - Elio Germani

Par Didier Haine

La police a dû ouvrir le feu sur une voiture – une Mercedes de couleur noire aux plaques d’immatriculation allemandes dans laquelle se trouvaient deux occupants – à l’issue d’une course-poursuite à Schaerbeek, ce mardi matin, aux alentours de 11 h 30.

Meurtre en Allemagne

À l’initiale, cette voiture faisait l’objet d’une filature menée par le FAST (Fugitive Active Search Team) de la police fédérale qui, comme son nom l’indique, s’occupe de traquer et d’arrêter les criminels en cavale. Et pour cause : il y avait à son bord un suspect d’origine albanaise signalé par l’Allemagne dans le cadre d’un meurtre !

La suite ? Le FAST a perdu de vue cette voiture du côté de Forest ou d’Anderlecht et il a par conséquent fait appel aux BTA (BijstandsTeam d’Appui) des zones de police Bruxelles Midi et Bruxelles Nord pour retrouver sa trace. Les BTA des zones de police Bruxelles Midi et Bruxelles Nord – comprenez : nos unités spéciales à l’échelon de la police locale – ont retrouvé la cible du FAST dans le quartier de la place des Bienfaiteurs, à Schaerbeek, et ils ont alors tenté de l’intercepter une première fois ; sans y parvenir.

Trois balles policières

S’en est suivie une brève course-poursuite sur environ un kilomètre qui s’est terminée sur l’avenue Rogier, à hauteur du carrefour formé avec la rue de la Luzerne, toujours à Schaerbeek. « Une équipe du BTA de la zone de police Bruxelles Nord était postée à hauteur de ce carrefour. Les intervenants en tenues civiles étaient munis de leurs brassards oranges « police » et ils étaient hors de leur Skoda Octavia banalisée lorsqu’ils ont mis en joue les suspects qui arrivaient en voiture face à eux sur l’avenue Rogier », nous contextualise-t-on à bonnes sources.

« Le conducteur de la voiture a marqué un bref arrêt avant de redémarrer sur les chapeaux de roues pour foncer sur les intervenants, faisant fi des injonctions policières qui l’enjoignaient à se rendre, lui et son passager. L’un des intervenants lui a alors tiré dessus, l’atteignant à trois reprises, et la voiture a fini sa course dans une voiture en stationnement », poursuit-on.

« Le conducteur de la voiture a été pris en charge par les secours. Le passager de la voiture a quant à lui tenté de prendre la fuite et de se débarrasser de son arme à feu en cours de route, mais il n’a pas pu aller bien loin et son arme à feu a été retrouvée. La fouille du véhicule a également permis de retrouver une seconde arme à feu. Bref, les suspects étaient munis d’armes à feu, mais ils n’ont pas eu le temps de s’en servir contrairement à ce qui avait été communiqué dans un premier temps et il n’y a donc pas eu d’échange de tirs ! », nous précise-t-on.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que c’était à nouveau une véritable tentative de meurtre que ces policiers ont essuyé aujourd’hui, la voiture étant ici utilisée comme une arme par destination. Si le collègue n’avait pas fait feu et ainsi pu stopper la course folle des suspects, vous auriez probablement eu un ou deux policiers grièvement blessés ou tués pour le même prix ! », conclut-on.

Les lieux ont été bouclés pendant des heures par la police suite à l’instauration d’un périmètre d’exclusion judiciaire, le temps que le laboratoire scientifique de la police fédérale et l’expert balistique procèdent aux constatations d’usage.

« Aucun policier blessé »

« Suite au signalement d’un véhicule dans le cadre d’un dossier judiciaire, la zone de police Bruxelles Nord est intervenue afin de contrôler ledit véhicule sur son territoire. Lors de cette intervention, une course-poursuite a eu lieu et le véhicule a été intercepté, vers 11 h 30, à hauteur du croisement entre la place de la Patrie et l’avenue Rogier », a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord, Audrey Dereymaeker.

« Jours en danger »

« Le conducteur du véhicule a été blessé et est pris en charge par les services de secours. Ses jours sont en danger. Le passager du véhicule a été transféré au commissariat de police. Aucun policier n’a été blessé », a-t-elle ajouté.