Procès des attentats à Bruxelles: l’impartialité d’un expert psychiatrique au coeur des débats mercredi matin

L’audience a été levée en fin de matinée pour permettre à la cour de statuer. La présidente a annoncé qu’elle rendra un arrêt «le plus rapidement possible».

Selon Me Delphine Paci, avocate Salah Abdeslam -absent ce mercredi pour cause de maladie-, l’expert Leistedt aurait dû demander à la présidente de la cour d’assises si sa mission dans le cadre du procès des attentats à Bruxelles était compatible avec son travail pour l’administration pénitentiaire.

La présidente a d’abord estimé que la consultation de ce rapport n’était pas nécessaire, puisque l’éventuelle incompatibilité entre les deux missions de l’expert (pour l’administration pénitentiaire d’une part et la cour d’assises d’autre part) pouvait très bien s’examiner «en principe». «Cela n’a rien à voir avec la qualité des rapports», a-t-elle dit.

Afin de vérifier si ce risque est avéré ou non, Me Cohen demande à pouvoir consulter un rapport établi par l’expert dans le cadre de la procédure pénitentiaire, au sujet de son client, Bilal El Makhoukhi. «Nous demandons le contenu pour voir s’il y a une incompatibilité dans son travail», a-t-il souligné. L’avocat n’aurait été averti de l’existence de ce rapport que la veille, lors de l’intervention de l’expert en question devant la cour d’assises.

L’avocat de Bilal El Makhoukhi, Me Nicolas Cohen, a demandé à pouvoir consulter un rapport médical établi dernièrement par l’expert pour le compte de l’administration pénitentiaire. L’avocat souhaite pouvoir vérifier la qualité de son travail. La cour doit se prononcer «le plus rapidement possible».

Abrini conteste le rapport d’expertise psychologique qui a été rédigé le concernant

Mohamed Abrini a réagi, mercredi matin, à l’exposé du rapport d’expertise psychiatrique le concernant, qui a été présenté mardi par deux psychiatres et un psychologue, devant la cour d’assises de Bruxelles qui juge les attentats du 22 mars 2016. «En France [dans le cadre du procès des attentats à Paris], on a fait aussi une expertise et ça disait tout autre chose», a déclaré l’accusé.

«L’expert (belge, NDLR) me voit à mon retour de Paris. J’avais perdu tous les droits. Je ne pouvais même pas appeler mes avocats. Il me voit peut-être fâché, énervé. Il vous dit que je suis quelqu’un d’anti-social, pour moi ce n’est pas honnête.»

Mardi après-midi, trois experts en santé mentale ont exposé les conclusions de leurs rapports (dressés en 2016 et en 2022) au sujet de Mohamed Abrini. Ils l’ont rencontré et lui ont fait passer des tests, aboutissant notamment au constat que cet accusé présente toujours un risque élevé de radicalisation. «Sur le plan de la radicalité, il y avait une colère», a dit l’un des psychiatres, qui avait conclu à un «renforcement des comportements de radicalité» chez Abrini.

Les professionnels ont mis en exergue, outre le risque de radicalisation, d’autres éléments de personnalité: une «structure anti-sociale», une «introspection faible», «des éléments narcissiques», et «des éléments du registre de la psychopathie».

Les tests effectués par le psychologue ont aussi mis en avant des «comportements problématiques pendant l’adolescence». Mohamed Abrini «a pu avoir un léger retard dans l’apprentissage, mais sans présenter un retard mental», a déclaré le psychologue.