L’IFAPME lance une formation pour devenir pizzaïolo à destination des jeunes, au centre de Charleroi

Le Centre IFAPME de Charleroi a décidé de localiser pour la rentrée 2023 des formations déjà organisées avec succès dans d’autres sous-régions.

Ces trois nouvelles formations sont à destination des jeunes entre 15 et 23 ans, et doivent se faire en alternance. Il sera donc possible aux étudiants de suivre une formation de 3 ans pour devenir pizzaïolo, agenceur d’intérieur ou opérateur de maintenance.