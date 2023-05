Décès d’Adil à Anderlecht en 2020: une nouvelle pièce au dossier évoque l’attitude raciste d’un des policiers

La chambre du conseil de Bruxelles a reporté mardi le dossier relatif au décès d’Adil au 5 septembre prochain. En cause, l’avocat d’un des trois policiers inculpés a demandé des devoirs d’enquête complémentaires à la suite du dépôt d’une nouvelle pièce au dossier. Celle-ci fait état, selon la RTBF et Le Soir, de propos racistes qui ont été tenus par le policier en question.

Jurgen De Landsheer, le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Midi, a déclaré à ces médias que l’intéressé «a été déplacé en février 2023 dans un autre service et n’a plus posé de problème depuis». La porte-parole de la zone, Sarah Frederickx, a précisé à Belga mercredi que ce policier «a entamé le 1er février 2023 un stage d’intégration au sein d’un autre service de la zone, où il occupe une fonction d’encadrement des ’shifts’, à la satisfaction tant de son supérieur que de ses collaborateurs directs» dont un grand nombre sont d’origine étrangère, selon la porte-parole.

«L’information selon laquelle l’intéressé se laissait aller à des déclarations à caractère potentiellement raciste ou sexiste avait été transmise à la direction du service interventions afin de s’enquérir de la situation», a détaillé la porte-parole. «Un entretien avait ensuite eu lieu entre l’intéressé et la direction du service en question le 30 novembre 2022. De cet entretien, il était ressorti que le langage de monsieur n’était plus adapté aux oreilles contemporaines. Aucune intention raciste ou sexiste ne se dégageait de son comportement. L’intéressé avait alors été enjoint de modérer son langage, de faire preuve d’empathie et de prendre conscience que ce qui était moralement ou socialement acceptable par le passé ne l’était plus aujourd’hui. Il avait entendu, avait intégré ce message et avait adapté son comportement.»