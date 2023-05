Le PS a colorié un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel à Woluwe-Saint-Pierre pour dénoncer l’attitude du bourgmestre

Pour marquer le coup en ce 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, la section locale du PS a mené une action à côté de la place Dumon. Un passage arc-en-ciel a été dessiné ce matin par les militants socialistes. Lire aussi Le bourgmestre Benoît Cerexhe dénonce le passage pour piétons arc-en-ciel imposé par la Région au rond-point Montgomery: «C’est un scandale» « Cette date n’est pas anodine, surtout en 2023, qui marque les 20 ans du mariage pour tous », nous explique la cheffe de groupe PS au conseil communal, Cécile Vainsel. « À Bruxelles, il y a encore trop de personnes qui ne peuvent pas vivre sereinement à cause de leur orientation sexuelle. D’ailleurs, le taux de suicide est plus élevé chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels. Cette situation est très préoccupante et inacceptable. On doit montrer notre soutien », ajoute l’élue.

« Il faut assumer » L’action de ce mercredi matin a été rapide. En trois minutes, les huit militants présents ont transformé le passage piéton du Val des Seigneurs à l’entrée de la place Dumon en un passage arc-en-ciel, avec de la peinture à l’eau. « On sait qu’il sera effacé, mais on demande que la commune le pérennise », précise Cécile Vainsel. « On espère que les mentalités vont évoluer à Woluwe-Saint-Pierre. Il faut montrer que notre commune ne tolère pas l’homophobie. Je ne vois pas pourquoi le collège communal refuse cela. Il faut être clair. Soit elle soutient la lutte et assume sa position, soit elle ne la supporte pas mais il faut le dire clairement. »

Cécile Vainsel avait interpellé le collège et son bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés) au conseil communal du mois de janvier. La socialiste demandait que la commune, via le bourgmestre, réalise un geste fort visible de tous au sein de l’espace public pour afficher le soutien de Woluwe-Saint-Pierre à la communauté LGBTQIA+. « Le bourgmestre avait refusé à l’époque de transformer un passage piéton en passage arc-en-ciel. Les arguments que Benoît Cerexhe avait avancés paraissent totalement fallacieux. Non, un passage arc-en-ciel ne représente aucun danger pour la sécurité routière et cela ne rend pas le passage plus difficile pour les malvoyants », souligne la cheffe de groupe PS, qui rappelle que de nombreuses communes de la capitale n’ont pas hésité à afficher leur soutien en créant des passages arc-en-ciel de leurs rues.

le passage nettoyé. - D.R.