Fermeture du Delhaize de Mons «pour raisons de sécurité»: une enquête ouverte par l’Inspection du travail!

Interrogé à ce sujet par la députée framerisoise Catherine Fonck notamment, Pierre-Yves Dermagne a indiqué qu’une enquête avait été ouverte par l’Inspection du travail pour vérifier si les raisons de ces fermetures relevaient bien du cas de force majeure, et si le lock-out a été décidé de manière licite ou non. « Si le lock-out est considéré comme non licite, l’employeur ne peut pas se soustraire à ses obligations contractuelles et doit payer le salaire. Le non-paiement est sanctionné par le code pénal », a détaillé le ministre.