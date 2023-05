Le caveau de Francesco est trop petit, à Saint-Vaast: «Nous avons dû enterrer papa une 2e fois et la Ville nous réclame de l’argent en plus!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous sommes le 1er mars 2023. Francesco Plano, 70 ans, vient de pousser son dernier soupir alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 50 ans de mariage avec Guiseppina Spatero, 64 ans. « La veille de son hémorragie cérébrale, il avait caressé la joue de maman avant de monter se coucher, » relate son fils Luigi.

«Nous ne voulons pas payer les frais d’une erreur que nous n’avons pas commise». - M.PW.

Ce dernier habite Saint-Vaast, dans la maison de ses parents. Il a un frère, Vincent, et une soeur, Marie-Catherine. Tout le monde est sous le choc. Mais pas le temps de souffler, car tout reste à organiser pour l’enterrement. « Nous avons contacté la Ville de La Louvière afin d’acheter une parcelle et un caveau pour 4 personnes, susceptible d’accueillir mon papa et plus tard ma maman ainsi que mon frère et moi qui sommes tous les deux célibataires, » détaille Luigi Plano. « La concession est faite pour 30 ans. Le terrain revient à 2.800 € et la cuve en béton, à 3.400 € ». Ce que l’on appelle caveau est en effet une cuve préfabriquée que l’on installe dans la fosse afin d’y entreposer les défunts. Une cuve pour quatre personnes est donc susceptible d’accueillir quatre cercueils .