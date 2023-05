Bonne nouvelle si vous empruntez la N90: des réfections prévues entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre dès le 23 mai

Une déviation

Du mardi 23 mai au 2 juin, les travaux seront menés sur 5 km entre le giratoire de Moignelée (non compris) et l’échangeur N90-N98. Seule la circulation en direction de Charleroi sera possible sur une seule voie. La vitesse maximale y sera limitée à 50 km/h. Pour les usagers venant de Charleroi et se dirigeant vers Namur, une déviation sera mise en place via la N568 à Farciennes puis la N29 de Fleurus pour rejoindre l’E42 jusqu’à la sortie Sambreville, et reprendre la N98.