Crise énergétique: Les Engagés dénoncent un résultat lamentable pour les aides aux indépendants et PME

« Après l’échec de la première vague d’aides – qui ne concernait que le 4e trimestre 2022 –, vous avez décidé de lancer une 2e vague et maintenant vous êtes obligés de faire de la publicité pour encourager les PME et les indépendants à bénéficier de ces aides pour le 3e trimestre de l’année passée. Mais quel retard d’actions. Malheureusement, les PME qui en avaient le plus besoin sont mortes », a-t-il asséné au ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR), à l’occasion de la séance plénière de l’assemblée régionale.

« Vous réécrivez complètement l’histoire », lui a répondu le ministre Borsus. « Nous avons appliqué les mesures en respectant strictement le cadre européen tel qu’il existait à l’époque de notre décision. Nous avons ensuite étendu la période d’aides pour couvrir le 3e trimestre », a-t-il ajouté en rappelant que la plateforme pour introduire les demandes restait ouverte jusqu’à la fin du mois de mai.