À 29 ans, Graziely est atteinte d’une maladie très rare et doit faire face aux moqueries sur son physique: «Quand je les entends crier ‘grosse tête’, je me sens très triste car c’est cruel»

Graziely est née avec une hydrocéphalie, il s’agit de liquide accumulé dans le cerveau, qui provoque une pression et des dommages au niveau du crâne. Sa maladie la rend incapable de marcher et de parler. La jeune femme a également perdu la vue. Dans une vidéo que sa mère a partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir Adalgisa donner le biberon à sa fille.

Le plus dur pour Adalgisa, c’est d’entendre les gens se moquer de sa fille. « Quand je les entends crier ‘grosse tête’, je me sens triste parce que c’est juste cruel. Mais le plus important, c’est que moi, ainsi que toute notre famille et nos amis, aimons Graziely telle qu’elle est », ajoute Adalgisa. « Elle transmet une énergie positive et je ressens une paix qui déborde quand quelqu’un lui rend visite », ajoute-t-elle. « Je lui donnerai toujours le meilleur car elle est née dans mon ventre, elle était très aimée et désirée dans mon ventre et je l’aimerais jusqu’au dernier jour de sa vie », conclut la maman.