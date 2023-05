Le mercato est lancé au Sporting de Charleroi: le défenseur Zan Rogelj rejoint les Zèbres

Le Sporting de Charleroi tient déjà son troisième renfort en vue de la saison prochaine. Ainsi, après avoir recruté Antoine Bernier et Oday Dabbagh, qui arriveront gratuitement en provenance de Seraing et Arouca, où ils sont en fin de contrat, le matricule 22 a annoncé la signature de Zan Rogelj pour quatre saisons. Ce Slovène de 23 ans sera lui aussi en fin de contrat avec son club autrichien du WSG Tirol au terme de la saison. En trois saisons en Autriche, Zan Rogelj a disputé 94 rencontres et a trouvé le chemin des filets à sept reprises tout en distillant onze passes décisives. Milieu droit capable aussi de jouer back, le futur Carolo permettra à Felice Mazzù de rester dans son système actuel, mais augmentera les possibilités de passer dans une défense à quatre.

En jetant son dévolu sur lui, le Sporting de Charleroi pensait avoir trouvé le remplaçant de Ken Nkuba. Les deux joueurs seront finalement peut-être amenés à cohabiter puisque Ken Nkuba est sur la touche pour plusieurs mois suite à son opération du ménisque. Si tout se passe bien, le Diablotin pourrait toutefois déjà rejouer avant la fin du mercato et cela lui permettrait alors peut-être de tout de même décrocher son transfert alors que plusieurs clubs suivaient son cas attentivement.