La malédiction des boulangeries d’Ensival: il n’en reste désormais plus qu’une seule ouverte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant les inondations et la crise énergétique, Ensival pouvait se targuer de disposer de trois boulangeries à la clientèle bien fournie. Deux ans plus tard, il n’en reste désormais plus qu’une seule !