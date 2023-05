La nouvelle montagne russe du Parc Astérix est-elle le meilleur coaster d’Europe? On a fait le test en compagnie d’Audrey Fleurot, Philippe Lacheau, Arnaud Ducret et Jean-Paul Rouve! Le petit Gaulois a mis le paquet pour l’inauguration de sa nouvelle attraction décoiffante.

Par Frédéric Seront

C’est bien connu, les irréductibles Gaulois imaginés par Uderzo et Goscinny n’ont peur que d’une chose : que le ciel leur tombe sur la tête ! C’est ce qui a bien failli se passer vendredi dernier pour l’inauguration du Festival Toutatis, la nouvelle zone du Parc Astérix, d’un coût de 36 millions d’euros. Toute l’après-midi, des nuages menaçants ont fait craindre le pire… avant qu’une éclaircie miraculeuse offre un soupir de soulagement. L’inauguration a donc pu se dérouler sous un ciel dégagé et bien au sec. Et pour l’occasion, le parc a fait appel comme parrains à des représentants de l’humour gaulois actuel : la bande à Fifi (ou plutôt à Fifix devrions-nous dire). Les acteurs Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti et Reem Kherici ont ainsi donné le coup d’envoi des festivités et ont été les premiers à embarquer à bord de la nouvelle attraction phare de la zone, Toutatis, le coaster de tous les records : un parcours de 1300 mètres, 7 accélérations en avant et en arrière, une vitesse maximale de 110 km/h, une flèche verticale de 51m de hauteur, une chute inclinée à 101º, 3 inversions et 23 airtimes (ces moments où vous décollez de votre siège).

Nos joyeux drilles n’étaient pas les seuls présents : Audrey Fleurot, Jean Paul Rouve, Arnaud Ducret, Bilal Hassani, Elodie Gossuin, Ludivine Sagnier, Julie Depardieu ou encore Maeva Coucke étaient aussi de la fête. Bon, on ne vous donnera pas le nom de ceux qui se sont dégonflés et n’ont pas osé affronter le nouveau coaster. Mais la plupart s’y sont aventurés. Et de notre côté ? On a bien évidemment embarqué à bord des wagons pour un parcours aussi époustouflant que décoiffant. C’est bien simple, il s’agit de la meilleure montagne russe d’Europe, une sorte de best of de tout ce qu’on peut trouver en matière de sensations fortes réuni dans un seul coaster !

« Notre dernière montagne russe datait de 2012, avec Oziris », explique le chef de projet de l’attraction, Julien Simon, qui travaille sur le coaster depuis 2017. « On voulait que ce soit très différent. On a beaucoup misé sur la vitesse, la hauteur, la longueur. Et avec le constructeur de l’attraction on a regardé tous les éléments originaux qui existent, mais qu’on trouve encore assez peu en Europe – et même dans le monde – et que les gens ne connaissent pas vraiment. Et on a réuni tout ça dans l’attraction. On voulait que ce soit très varié, avec beaucoup de sensations différentes. C’est une montagne russe où il n’y a que du muscle. Une fois qu’on sort de la gare, ça n’arrête pas. »