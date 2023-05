Bruxelles renforce son dispositif de lutte contre la discrimination à l’embauche

Le parlement bruxellois a donné son feu vert mercredi à une large majorité à un projet d’ordonnance porté par le ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI). Ce texte vise à simplifier la mise en œuvre de ces tests pour renforcer cette lutte.

Une première ordonnance de 2017 s’est révélée peu utilisable dans la pratique. La nouvelle ordonnance propose des tests plus simples et plus proactifs; un «testing» sur place; un renforcement de la protection des inspecteurs; et une collaboration accrue avec Actiris.