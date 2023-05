Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsque la Sennette est polluée, les entreprises du zoning de Feluy, tout proche, sont souvent pointées du doigt. En 2020, c’était des microbilles de plastique qui flottaient le long du cours d’eau, se coinçaient dans les berges et envahissaient les terrains avoisinant. Microbilles assez légères pour être portées par le vent et assez petites pour être ingérées par les animaux. Un phénomène signalé dès 2007. Les yeux se tournent vers l’entreprise TotalEnergies et trois logisticiens qui s’occupent du transport de ces billes. Aujourd’hui, elles sont encore nombreuses dans la nature environnante. Récemment, une enquête du magazine liégeois Imagine Demain le Monde puis du média français Reporterre ont remis un coup de projecteur sur la problématique.