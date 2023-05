Ouvrez l’œil à Liège! Vous pourrez apercevoir le train arc-en-ciel de la SNCB, mis sur les rails en signe de lutte contre l’homophobie

Ce train circulera sur différentes lignes du pays pendant plusieurs mois, et ce notamment vers la Belgian Pride du 20 mai à Bruxelles. Il sera possible de l’apercevoir dans les zones suburbaines autour des villes de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi.

L’objectif de l’opération est de mettre en valeur de façon symbolique l’importance de l’inclusion et de la diversité. Le but est aussi de marquer le soutien de la SNCB à la lutte contre les discriminations homophobes et transphobes.