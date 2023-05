VW Polo GTI Edition 25 : Adieux en beauté

Après avoir inventé – ou au minimum révolutionné – le concept de compacte sportive avec la Golf GTI, présentée en 1975, Volkswagen mettra plus de 20 ans à appliquer les trois lettres magiques sur la petite sœur. C’est chose faite en 1998 avec la Polo III (1994-2002), mais au compte-goutte : seuls 500 exemplaires seront produits. C’est pour rendre hommage à cet évènement que le constructeur lance aujourd’hui la Polo GTI Edition 25, qui sera produite à 2.500 exemplaires. Qu’a-t-elle de spécial ? Outre quelques éléments esthétiques, comme le toit et les coques de rétros noirs, les jantes spécifiques, les décos de carrosserie et le « 25 » appliqué un peu partout, cette Edition 25 reçoit en série des équipements habituellement optionnels, des suspensions sport qui abaissent la voiture de 15 mm, et le « différentiel autobloquant » électronique XDS. Le comportement routier devrait donc gagner en saveur. En Allemagne, le prix est de 35.205€.

La der des ders

Selon toute vraisemblance, ceci est en quelque sorte une version d’adieu de la Polo telle que nous la connaissons. En effet, l’actuelle génération a été lancée en 2017, ce qui signifie qu’elle aura bientôt bouclé son cycle de vie, traditionnellement de 7 ans dans le monde automobile. Après, elle tirera sa révérence pour céder sa place à l’ID.2, sa remplaçante 100% électrique. A moins que… sa vie soit prolongée au-delà des 7 ans, pour lui permettre de cohabiter quelques temps avec l’ID.2. Préparez-vous à voir cette tendance se développer, à mesure que les constructeurs feront le constat que la transition électrique va trop vite pour une majorité du public, et que supprimer les modèles normaux du catalogue sera synonyme de suicide commercial. Mais n’attendons pas ce moment-là pour nous régaler d’une des dernières petites GTI du marché !