Des travaux lancés rue Léopold pour le tram de Liège: des modifications de circulation jusqu’à fin juin

Pour la finition des joints des rails, la zone de chantier sera située au niveau de la plateforme du tram et en partie sur les trottoirs de la rue Léopold.

Le carrefour formé par la rue de la Madeleine et la rue Léopold sera provisoirement fermé à la circulation durant une demi-journée le JEUDI 25 MAI en matinée. La circulation y sera néanmoins possible dans les deux sens, entre la rue Léopold et la rue de Gueldre. Une déviation sera mise en place via la rue de la Cathédrale.