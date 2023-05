Pluie de records pour la Rimac Nevera

Avis aux « anti » qui voient les voitures électriques comme des « mixers à roulettes » : ne lisez pas ce qui suit, vous en sortirez dégoutés. Deux organismes indépendants se sont rendus en Allemagne pour mesurer une série de performances de la Rimac Nevera, et ils ne se sont pas déplacés pour rien. Au fait, pour rappel, Rimac est une marque croate qui produit une hypercar électrique de 1.914 ch exactement, et dont le destin est lié depuis l’année dernière à celui… de Bugatti.

Moins de 30 secondes

Le jeu qui suit consiste à deviner quelle prouesse la Rimac Nevera a réalisé en exactement 29,93 secondes. Ce n’est évidemment pas le 0-100 km/h, exécuté en 1,81 seconde (et sur une distance de 29 mètres !!!). Ce n’est pas non plus le 0-200 km/h, ni le 0-300 km/h, respectivement bouclés en 4,42 et 9,22 secondes. Le 0-400 km/h, peut-être ? On chauffe, mais on n’est encore qu’à 21,1 secondes. Et qu’est-ce qu’on fait après ça ? On freine, pardi ! 29,93 secondes, c’est ce qu’il faut à la Nevera pour réaliser le 0-400-0 km/h. Dans le même genre, le 0-100-0 km/h prend moins de 4 secondes. C’est aussi un record. On imagine que le corps du pilote a encaissé un bon paquet de G, et qu’il avait un peu mal à la nuque en fin de journée.