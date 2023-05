Pas moins de 83 pigeons ont été saisis à Soignies et recueillis par l’asbl Au Bonheur de ViCa à Morlanwelz

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était le 27 avril, mais on ne l’a appris que tout récemment : une importante saisie a été opérée dans la région de Soignies, à la demande du service wallon de l’Unité du bien-être animal (UBEA). C’était dans un élevage où se trouvaient des cochons, un veau, des poules, mais aussi pas moins de 83 pigeons bagués et non-bagués. Une saisie faisant suite à une inspection qui a constaté l’état lamentable d’une partie des animaux et de leurs conditions d’élevage.