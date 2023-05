Réforme des collectes à Bruxelles: «Il y a bien des collectes de rattrapage après discussion avec les communes», annonce Alain Maron

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis lundi 15 mai, les habitants de Bruxelles doivent changer leurs habitudes suite à la réforme des collectes. Tri des déchets organiques et nouveau calendrier de sortie des poubelles, le message n’est pas passé chez tout le monde. Résultat, des sacs sortis au mauvais moment et qui traînent dans les rues. Plusieurs bourgmestres sont sortis dans la presse pour dénoncer la situation. En séance plénière ce mercredi, Alain Maron (Ecolo), ministre de la Propreté, a défendu les changements devant les députés.

D’après lui, bon nombre de Bruxellois ont déjà intégré la réforme qui est « complexe ». « Il y a aussi des rues et des quartiers où les collectes se passent normalement dès les premiers jours, même si dans d’autres voiries et dans d’autres quartiers c’est plus difficile et les choses sont moins intégrées », note l’élu Ecolo qui rappelle qu’une période de flottement de quelques semaines est attendue depuis le départ. « Je n’ai pas eu de retour de grandes difficultés. Il y a peu de retours de Bruxelles-Propreté d’oublis de tournée ou de parties de rue. Ça peut arriver mais c’est très minoritaire. Quand c’est le cas, il y a des camions de rattrapage. »