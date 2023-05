Pensions parlementaires: la N-VA ne reçoit pas l’urgence, la Vivaldi veut un montant plafonné d’ici l’été

Les nationalistes flamands estiment que ce travail ne va pas assez vite. Leur proposition supprime les possibilités de dérogation au plafond légal des pensions publiques. Ils ont demandé l’urgence en séance plénière mais seuls les Engagés, le PTB et le Vlaams Belang les ont rejoints.

Le 19 avril, les chefs de groupe de la majorité Vivaldi ont décidé de ramener le plafond maximal des pensions des parlementaires à 100% du plafond Wijninckx, ont rappelé les groupes socialistes, libéraux, écologistes et CD&V.

Une ugrence pas nécessaire

«Lors du bureau du 16 mai, ils ont confirmé cette décision et donné mandat à la présidente de la Chambre de négocier des modalités concrètes harmonisées de mise en œuvre rapide de cette mesure avec les autres présidents d’assemblées, au plus tard pour cet été. Par conséquent, ils estiment que voter l’urgence n’était pas nécessaire, les décisions étant déjà prises et le travail de mise en œuvre étant déjà en cours. Ils insistent cependant sur la nécessité d’agir rapidement pour aboutir sur un texte qui assure une sécurité juridique», ont-ils expliqué dans un communiqué.