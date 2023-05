«Échappée belle à Thieusies»: une nouvelle balade Totemus enchanteresse… mais prévoyez des bottes, au cas où

L’application Totemus, célèbre pour ses promenades-chasses au trésor et ses énigmes, vient de valider une deuxième balade dans la commune de Soignies : « Échappée belle à Thieusies ». Lire aussi Bien profiter de ses vacances: sept (bientôt huit) balades Totemus à découvrir en région du Centre et à Enghien Plus longue que la moyenne (8,1 km), celle-ci se parcourt en environ 2h30, selon votre rythme de marche, votre curiosité envers les paysages et sites traversés et aussi votre faculté à résoudre les énigmes.

Le point de départ se situe sur la place du village de Thieusies. Le parcours est très rural et relie champs, bois, fermes, chapelles et châteaux de l’entité. Vous traverserez la campagne, arpenterez les berges de l’étang Saint Denis, la magnifique (et trop méconnue) vallée de l’Obrecheuil, à la végétation luxuriante et où seul le bruit du vent et de la faune émerge. Il est d’ailleurs classé Natura 2000.

Il est cependant recommandé de prendre des chaussures de marche ou des bottes : en cas de fortes pluies récentes, certains passages peuvent s’avérer boueux et glissants.

La campagne de Soignies fait déjà l’objet, depuis 2022, d’une balade Totemus : « Derrière une pierre bleue se cache toujours un trésor ! » Balades à La Louvière, Binche et Enghien On trouve également trois balades sur le territoire de La Louvière : « Les mystères du village aux briques jaunes » (3,8 km), centré sur le site minier de Bois-du-Luc, « La Cité des Loups, entre culture et surréalisme » (4,9 km), au cœur de la ville et « Les trésors du Canal du Centre » (6,6 km), sur le canal du centre historique entre La Louvière et Le Roeulx. Binche fut la première ville de la région à créer des balades Totemus : « À la découverte du Carnaval de Binche » (4,5 km) et « Binche, ses richesses et ses alentours » (18 km), optimisée pour les cyclistes.