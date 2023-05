Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Muriel a travaillé durant de nombreuses années comme aide familiale. Mais au bout de 12 ans de bons et loyaux services, sa santé mentale et physique lui ont fait comprendre qu’il était temps de changer de voie. Elle s’est alors reconvertie et formée pour exercer dans le domaine du bien-être. Aujourd’hui, chez Ô Natura, elle travaille comme thérapeute holistique et propose des massages en tous genres, des cours de yoga, des services pour les futures et jeunes mamans ainsi que diverses thérapies. « Je n’offre pas des moments de détente comme lorsqu’on va dans un institut. Je travaille en même temps le développement personnel dans tout ce que je fais et c’est aussi pour ça que les gens viennent chez moi », explique Muriel, « Aujourd’hui je suis enfin épanouie dans ce que je fais et me sens totalement à ma place dans ma vie ».

Dans la continuité de son projet, elle a décidé, sur un coup de tête, d’organiser un salon entièrement dédié aux futures et jeunes mamans et à leur famille. « Je me suis rendue compte qu’il n’existait rien de similaire et donc j’ai eu envie de me lancer », confie-t-elle. Le 21 mai, se tiendra son premier salon, au Stade Leburton de Tubize.