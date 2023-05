Un concours de lâcher de ballons organisé pour la bonne cause à Chapelle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après quelques éditions avant la crise sanitaire, un concours de lâcher de ballons revient à Chapelle-lez-Herlaimont. Un moyen de soutenir la bonne cause en reversant les bénéfices à des élèves défavorisés... Qui cause néanmoins une petite polémique : quid de l’impact sur l’environnement ? Nous avons posé la question à Bénédicte Moreau, conseillère communale depuis 2018 et, depuis le 12 juin, présidente de la section PS de Chapelle.