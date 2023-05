La grande braderie de l’Ascension revient à Nivelles dès ce jeudi et pour 3 jours

L’ouverture des festivités aura lieu ce jeudi 18 mai, dès 9h avec les stands des différents commerçants. Tout au long de la journée et du week-end, Nivelles vibrera au rythme des activités pour petits et grands, avec notamment des représentations de danse sur le podium Espace santé, des spectacles de marionnettes et musicaux et différents stands du folklore de la ville. Le soleil prévoit également de s’inviter à la fête. L’occasion parfaite de profiter d’un moment en famille ou entre amis.