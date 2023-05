Pascal Ackermann remporte une victoire «très spéciale» au Giro, un an après sa fracture du coccyx (vidéo)

Pascal Ackermann s’est imposé au sprint sur la onzième étape du Tour d’Italie (WorldTour), courue entre Camaiore et Tortona sur 219 kilomètres, mercredi. L’Allemand a remporté une victoire « très spéciale », grâce à un « travail idéal de Ryan Gibbons », son poisson-pilote.

L’Allemand, vainqueur à la photo-finish, savourait sa première victoire depuis le mois d’août 2022, et la quatrième étape du Tour de Pologne. « C’est un succès très spécial pour moi, en particulier après ma fracture du coccyx », qu’il avait subie en avril 2022. « Je me sentais bien sur les deux derniers sprints, mais je n’ai pas pu aller sprinter », a commenté Ackermann au micro des organisateurs. « C’était la première fois que mes coéquipiers m’amenaient en bonne position, et nous avons montré que nous pouvions le faire. »