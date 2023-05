Le président de l’Union belge Paul Van den Bulck pas encore tiré d’affaire

Les téléphones ont frôlé la surchauffe, ce mercredi dans la matinée, entre les fuites concernant la lettre cosigné par les cinq directeurs de l’Union belge (Tom Borgions, Pegie Leys, Alexandre Lieutenant, Jelle Schelstraete, Sylvie Marissal) et le CEO ad interim Manu Leroy. Convoqué par ses 9 pairs du Conseil d’administration, Paul Van den Bulck s’est vu exposer les griefs d’une opposition déterminée à le faire tomber. Ni plus, ni moins.

A l’issue de plus de deux heures de plaidoyers soutenus, émanant des deux parties, le CA a décidé de… ne rien décider. Ou plus exactement, de tenter d’abattre la carte d’un retour au calme. Le long week-end férié va donc être mis à profit pour un lobbying appuyé en faveur d’un terrain d’entente à trouver entre l’avocat bruxellois jugé trop interventionniste et trop tatillon et une fraction rebelle qui s’estime menottée dans le travail entrepris sous l’ère de Peter Bossaert.