La fusion de Bastogne et de Bertogne définitivement approuvée par le parlement wallon

Cette dernière conservera le nom de Bastogne et sera autorisée à porter le nom de Ville.

Bastogne et Bertogne sont les deux seules communes wallonnes à s’être officiellement inscrites, non sans résistance, dans ce processus de fusion à la suite du décret encadrant les fusions volontaires. Ce manque patent d’enthousiasme a conduit plusieurs députés, tant de la majorité que de l’opposition, à pointer la nécessité de réfléchir aux mécanismes de démocratie participative et de disposer, à l’avenir, de textes mieux adaptés.