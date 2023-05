À Binche, le groupe Union réclame un espace d’expression dans le bulletin communal: «On ne l’a jamais fait» répond le bourgmestre

Le conseiller d’Union a brandi l’exemple de ce qui se fait dans d’autres communes. « Toutes les grandes villes de notre arrondissement prévoient une telle règle démocratique : La Louvière, Soignies, Braine-le-Comte, Manage… ». Réponse du bourgmestre, à plusieurs reprises, lors de la séance publique : « On ne l’a jamais fait ». Sous-entendu : mes prédécesseurs non plus.

« Pour nous, il s’agit d’une réponse unilatérale et négative », interprète Salvatore Calvagna. « Cela nous choque, nous, conseillers d’Union. Le bulletin communal ne diffuse en vérité que des informations en provenance de la seule majorité PS-MR. Nous déposerons donc pour le prochain conseil communal une modification du règlement du Conseil communal afin que chaque groupe démocratique puisse, dans le bulletin payé par tous les citoyens, exprimer son opinion sur les enjeux débattus au conseil communal ».

Salvatore Calvagna insiste sur le fait que sa démarche n’est pas motivée par une envie de polémiquer mais par une volonté, d’une part, de communiquer sur les actions de son groupe et d’autre part, de débattre de sujets intéressants. « Nous écrirons à chaque chef de groupe du conseil communal pour obtenir leur soutien dans cette démarche d’ouverture citoyenne et démocratique ».

Concrètement, ce courrier devrait donc s’adresser à Thomas Ferrari (Ecolo) ainsi qu’au chef de groupe du MR, Jérôme Urbain. À noter qu’à Binche, le MR fait partie de la majorité PS-MR. « On n’est pas dans la propagande » Contacté par nos soins, l’unique représentant Ecolo du conseil communal binchois, Thomas Ferrari, appuie à deux mains cette proposition. « Pas question de transformer cette possibilité d’expression en foire d’empoigne ou d’en profiter pour régler ses comptes. Mais je pense que l’absence de discussion est stérile. Je suis d’avis d’établir un règlement commun impliquant le respect dans l’expression et l’intérêt public des sujets débattus ». Et si Thomas Ferrari avait tout à coup un espace d’expression dans le bulletin communal, de quoi parlerait-il ? « De l’urbanisation croissante de nos entités. C’est très bien de viser les 100.000 habitants pour Binche mais à quel prix ? Cela veut dire plus de voitures, plus de densité et le sacrifice de zone vertes et naturelles. Ceci dans le prolongement des discussions autour du nouveau quartier en voie d’émergence à Péronnes, entre le terril et la rue des Mineurs ». Et qu’en pense le MR ? Le conseiller communal libéral Frédéric Maghe nuance sa réaction. « Si l’actuel bulletin communal était un outil de propagande du PS, je réagirais de la même manière. Mais ce n’est pas le cas : cette publication a su rester un réel outil d’information pour tous les citoyens. Maintenant, si on donne l’occasion à ma liste de s’exprimer, je ne dirai pas non. À condition que les règles soient bien fixées à l’avance… »