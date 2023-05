Ligue des champions: Manchester City terrasse le Real Madrid pour rejoindre l’Inter en finale (4-0, vidéos)

Largement dominant dans les premières minutes de la rencontre, Manchester City s’offrait la première occasion franche avec un tir de Rodri qui passait juste à côté des cages de Courtois (8e). Les Cityzens ne laissaient pas une chance de respirer à leurs adversaires et ils étaient à deux doigts d’ouvrir le score via une tête à bout portant d’Haaland arrêtée in extremis sur la ligne par Courtois (13e). Le Diable rouge sortait une nouvelle parade dont il a le secret quelques minutes plus tard sur une nouvelle tête du géant norvégien (21e).